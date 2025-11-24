Морские круизы свяжут Дагестан и Азербайджан

В зимние месяцы на Каспийском море будет организован новый международный круиз. Теплоход "Николай Жарков" будет курсировать между Дагестаном, Азербайджаном и Ираном, рассказали в РСТ.

Новый международный морской круиз планируется в Дагестане, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов.

Новейший российский теплоход "Николай Жарков" приступит к навигации в 2026 году и после летних круизов по Белому морю на зимний сезон будет уходить на Каспийское море, где запланированы международные круизы из Дагестана, поделился вице-президент РСТ.

"Круиз будет захватывать несколько стран, скорее всего, с заходами в порты Баку и Тегеран. Продолжительность круиза будет 7–10 дней, вместимость судна — 176 человек"

– Вадим Мамонтов

Он добавил, что в 2026 году, как ожидается, каспийский круиз "Николая Жаркова" сможет привлечь несколько тысяч туристов, передает РБК Кавказ.

Отметим, что "Николай Жарков" – современное четырехпалубное судно класса "река-море", в первую навигацию теплоход должен выйти 27 апреля будущего года.