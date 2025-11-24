Морские круизы свяжут Дагестан и Азербайджан

Новый международный морской круиз планируется в Дагестане, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов.
Новейший российский теплоход "Николай Жарков" приступит к навигации в 2026 году и после летних круизов по Белому морю на зимний сезон будет уходить на Каспийское море, где запланированы международные круизы из Дагестана, поделился вице-президент РСТ.
"Круиз будет захватывать несколько стран, скорее всего, с заходами в порты Баку и Тегеран. Продолжительность круиза будет 7–10 дней, вместимость судна — 176 человек"
– Вадим Мамонтов
Он добавил, что в 2026 году, как ожидается, каспийский круиз "Николая Жаркова" сможет привлечь несколько тысяч туристов, передает РБК Кавказ.
Отметим, что "Николай Жарков" – современное четырехпалубное судно класса "река-море", в первую навигацию теплоход должен выйти 27 апреля будущего года.