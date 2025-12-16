"Нелепое" правило вынуждает ООН возвращать государствам недополученные взносы, сокращая собственный бюджет на 10% в условиях острой нехватки средств.

В ООН пытаются отменить правило, которое обязывает организацию, стоящую на пороге финансового кризиса, вернуть государствам сотни миллионов долларов неизрасходованных взносов. Чиновники называют эту норму "нелепой".

В ООН существует особая бюджетная процедура: неизрасходованные средства, которые часто появляются из-за недоплат или задержек со стороны государств-членов, идут в зачет их будущих финансовых обязательств перед организацией.

Как подсчитали в международной организации, сумма к возврату составляет около $300 млн. Списание средств означает, что бюджет организации на следующий год, утвержденный в размере $3,2 млрд, автоматически сократится почти на 10%.

Глава женевского офиса ООН Татьяна Валовая заявила, что нелепое правило, которое безуспешно пытаются изменить уже несколько лет, вынуждает организацию возвращать недополученные средства странам, что грозит углубить финансовый кризис к 2026 году.

Из-за критической нехватки средств, спровоцированной в первую очередь задолженностью США, Китая, России и Мексики, ООН в 80-летний юбилейный год была вынуждена принять жесткую меру — сократить свой бюджет на 15% через урезание штаба.

Судьба правила решится до конца года: Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит вопрос о его реформе в рамках утверждения бюджета на 2026 год.