ООН сократит штат для экономии бюджета

В ООН приняли решение о сокращении бюджета из-за невыплаченных взносов стран-участниц. Урезание расходов произойдет за счет увольнения почти 19% сотрудников.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш объявил о жестких мерах по сокращению расходов. В 2026 году бюджет организации будет урезан на 15,1%, а штат сотрудников уменьшат на 18,8%. Эти решения стали реакцией на критический рост задолженности членских взносов стран-участниц, общий размер которой достиг $1,59 трлн.

В понедельник глава ООН представил бюджетный план на предстоящий год. Его объем утвержден на отметке в $3,24 млрд, что на $577 млн ниже показателей текущего года.

Как следует из отдельного заявления ООН, основная финансовая брешь по состоянию на сентябрь образовалась из-за непогашенных взносов США, Китая, России и Мексики. При этом Гутерриш подчеркнул, что бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) сохранится в полном объеме. Такое решение обусловлено чрезвычайной ситуацией в секторе Газа и, как следствие, критически высоким уровнем гуманитарных потребностей в регионе.