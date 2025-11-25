Вестник Кавказа

Новым генсеком ООН может стать Рафаэль Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси стал официальным кандидатом на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций – эго кандидатуру на этот пост представила Аргентина.

Нынешний глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси официально стал кандидатом на пост генсека ООН, сообщил МИД Аргентины.

"Аргентинская Республика имеет честь представить кандидатуру посла Рафаэля Гросси... на пост генерального секретаря ООН на период 2027-2031 годов"

- МИД Аргентины

Основными предпосылками для выбора его кандидатуры стало то, что за более чем 40 лет работы он сделал блестящую карьеру, а основные достижения Гросси были направлены на миру и безопасности посредством открытого, эффективного управления, пояснили в аргентинском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.

Также нынешний глава МАГАТЭ обладает глубокими познаниями: его эффективная работа в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов, его техническая компетентность, а также его приверженность Уставу ООН делают его выдающимся кандидатом на выполнение обязанностей генерального секретаря организации, - говорится в сообщении.

