В ООН стартовал процесс выборов нового генсека

В ООН начинается процедура выбора нового генерального секретаря. Выборы состоятся в конце июля будущего года. Организацию может возглавить женщина – впервые в истории.

В Организации Объединенных Наций инициирована процедура выборов нового генерального секретаря.

Совместное письмо, призванное дать старт началу "представления кандидатов, запуска процесса отбора и назначения следующего генерального секретаря", представили Совбез и Генассамблея ООН.

В письме выражено сожаление о том, что ни разу в истории ООН организацию не возглавляла женщина. В связи с этим странам ООН предложено "всерьез рассмотреть выдвижение женщин в качестве кандидатов" на высокий пост.

Также СБ и ГА ООН указали на значение регионального фактора.

"Мы отмечаем важность регионального разнообразия в выборе генерального секретаря"

– документ

Каждая страна ООН может выдвинуть одного кандидата. Выборы нового генсека проведут в июле 2026 года.

Известно, что на пост намерены претендовать глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

В настоящее время главой ООН является Антониу Гутерриш, ее полномочия на посту генсека организации истекают через 13 месяцев – 31 декабря 2026 года.