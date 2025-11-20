Азербайджанское искусство представили в ООН

Выставка "Вторая жизнь азербайджанских ковров" открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Экспозиция связывает традиции и современность, а также поднимает вопросы культурной идентичности в эпоху глобализации.

В нью-йоркском офисе Организации Объединенных Наций (ООН) прошло торжественное открытие выставки "Вторая жизнь", посвященной переосмыслению ковроткачества глазами современных художников из Азербайджана.

Проект был инициирован постоянным представительством Азербайджана и независимой международной арт-платформой Arts Council Azerbaijan и приурочен к Году суверенитета и Конституции, объявленному в Азербайджанской Республике.

Идея выставки принадлежит Соне Гулиевой, руководителем проекта выступил Дадаш Мамедов.

Выставка стала мостом между эпохами, освещающим национальное культурное наследие в глобальном контексте. 15 современных художников, взяв за основу поврежденные ковры, дарят им "вторую жизнь" посредством синтеза живописи и традиционного ремесла.

Сона Гулиева рассказала, что концепция проекта родилась из попытки не дать кануть в лету изветшавшим азербайджанским коврам.

Символически выставка охватывает пересечения национального самосознания и мировую этико-политическую повестку в виде целей устойчивого развития ООН.