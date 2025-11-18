Азербайджан выполнит ответственную миссию в рамках климатического саммита ООН

Азербайджан сыграет ключевую роль в климатической дипломатии, поучаствовав в организации переговоров по согласование одного из итоговых документов.

После перехода председательства в COP к Бразилии Азербайджан продолжает демонстрировать высокую активность на поле климатической дипломатии.

Укрепив свой авторитет среди международного сообщества в период COP29 и подготовки к COP30, Азербайджан получил ответственные поручения в рамках повестки ООН и реализации Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК ООН).

Итогом прошлогодней конференции COP29 в Баку стало утверждение новых бюджетных ориентиров, в рамках которых Азербайджан и Бразилия, предшествующий и нынешний председатели, совместно разработали "Дорожную карту от Баку до Белу-Оризонти". Цель документа – исполнение принятых на COP29 решений посредством увеличения объема глобального климатического финансирования до $1,3 трлн. Представленный на проходящем ныне саммите план получил широкую поддержку стран-участниц.

По инициативе Бразилии Азербайджан выступит модератором переговоров минимум по одному важному решению, которое должно быть утверждено в рамках COP30.

Согласование итогового документа COP30

Принятие документа рассматривается как один из ключевых ожидаемых итогов саммита. Переговоры будут вестись представителями Азербайджана и Норвегии: уже упомянутый замминистра Ялчин Рафиев совместно с министром климата и окружающей среды Норвегии Андреасом Бьелландом Эриксеном.