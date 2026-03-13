Трамп заявил о готовности ряда стран обеспечить безопасность Ормузского пролива

Некоторые страны выступают с инициативой обеспечить безопасность Ормузского пролива, такое заявление сделал глава США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.
"Они (cтраны - ред.) не только готовы, но и считают это отличной идеей"
– Дональд Трамп
Тем не менее, какие конкретно страны выступили с такой инициативой, он не сообщил.
Также он сообщил о том, что к Соединенным Штатам могут присоединиться страны, "которые испытывают трудности, а в некоторых случаях лишены возможности получать нефть".
Кроме того, Трамп проинформировал о возможности сопровождения танкеров в Ормузском проливе корабли ВМС США.