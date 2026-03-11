СМИ: Белый дом недооценил влияние войны с Ираном на судоходство в Ормузском проливе

Администрация президента США не в полной мере оценила негативные последствия ударов по Ирану для прохода танкеров по Ормузскому проливу, сообщают американские СМИ.

Вашингтон, планируя атаки против Ирана, недостаточно предусмотрел все риски негативного влияния эскалации конфликта на Ближнем Востоке на проход танкеров в Ормузском проливе, информирует американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Согласно источнику, склонность американского президента Дональда Трампа принимать окончательное решение на основе мнения узкого круга чиновников привела к тому, что обсуждения всех возможных экономических последствий столкновения США с Ираном почти не велось.

"Теперь американский лидер (Дональд Трамп - ред.) пытается преуменьшить масштаб потрясений на энергетических рынках, но принятые его администрацией меры по смягчению экономических последствий не принесут мгновенных результатов"

– CNN

Как отмечает телеканал, в ходе слушаний в американском Конгрессе часть истеблишмента уже признала, что изначально не рассматривался такой вариант развития событий как закрытие Ормузского пролива, поскольку в Вашингтоне рассчитывали, что такое решение больше навредит самому Тегерану.

Напомним, накануне верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран должен сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива для того, чтобы регулировать ситуацию на Ближнем Востоке и оказывать негативное влияние на противника.