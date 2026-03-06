Вестник Кавказа

Пакистан ударил по столице Афганистана

Карта Афганистана
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Пакистан произвел серию авиаударов по Афганистану, были атакованы Кабул, Кандагар и другие провинции. В результате погибли несколько человек.

Несколько городов Афганистана сегодня попали под удар со стороны Пакистана, пишут СМИ со ссылкой на афганские источники.

Газета The Times of India, ссылаясь на полицию Афганистана, сообщает об авиаударах по Кабулу, в результате которых четыре человека погибли, 15 получили ранения. Повреждено несколько зданий.

Телеканал TOLO News сообщает, что одновременно атакованы были объекты в провинциях Кандагар, Пактия и Пактика. Среди поврежденных объектов – топливный склад авиакомпании Kam air, расположенный поблизости от аэропорта Кандагара.

Представитель афганского правительства Забихулла Муджахид подтвердил наличие жертв среди мирного населения в результате ударов, нанесенных Пакистаном. 

