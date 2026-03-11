США вывели российскую нефть из-под санкций на месяц

В Вашингтоне решили разрешить продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые была загружены на танкеры к 12 марта. Послабление в санкциях будет действовать месяц.

США на месяц вывели из-под санкций российскую нефть, решение касается той нефти, которая к 12 марта была погружена на танкеры, следует из генеральной лицензии, выпущенной накануне Минфином Соединенных Штатов.

Мера носит временный характер: лицензия действует до 11 апреля и не распространяется на сделки с Ираном.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, этот шаг направлен на укрепление стабильности на мировых энергетических рынках, она позволит снизить нефтяные цены путем наращивания предложения. Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп "принимает решительные меры для обеспечения стабильности на мировых рынках энергоносителей и работает над тем, чтобы сохранить цены на низком уровне".

"Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, Минфин США предоставляет временное разрешение странам на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море"

– Скотт Бессент

Он подчеркнул, что лицензия является "узкоспециализированной краткосрочной мерой" и не принесет России больших доходов.

"Эта мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству"

– Скотт Бессент