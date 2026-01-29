Санатории Анапы на лето стали популярнее на 40%

В 2026 году спрос на летний отдых в санаториях Анапы заметно вырос, туристы бронируют анапские здравницы активнее на 30-40%.

Санатории Анапы на лето 2026 года оказались популярнее на 30-40%, следует из данных крупных российских туроператоров, передает АТОР.

Количество бронирований в санатории Анапы на предстоящее лето резко возросло в этом году, следует из данных операторов АЛЕАН, "Мультитур" и "Дельфин".

При этом в целом спрос на здравницы Краснодарского края снизился – примерно на 10%.

Рост спроса на Анапу связан с низкой базой прошлого года, когда из-за разлива мазута и закрытия пляжей многие отказались от отдыха на курорте. Также популярность отдыха в Анапе растет в этом году в связи с тем, что цены с прошлого года выросли лишь на 5%, тогда как остальные кубанские курорты подняли цены на 10-15%, а Сочи на 20%.