Вестник Кавказа

Иран не будет перекрывать Ормузский пролив – постпред в ООН

Вид на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Постпред Ирана в ООН не подтвердил информацию о планах страны на перекрытие Ормузского пролива. Он подчеркнул, что Исламская Республика не будет этого делать.

Иран не намерен перекрывать Ормузский пролив. Такое заявление сделал постоянный представитель Исламской Республики в Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани.

Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив"

– постпред ИРИ в ООН

В четверг новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил со своим первым в истории посланием. В своей речи он подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться под блокадой Исламской Республики. Он объяснил, что это рычаг в противостоянии с Соединенными Штатами и Израилем.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
635 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.