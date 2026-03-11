Иран не будет перекрывать Ормузский пролив – постпред в ООН

Постпред Ирана в ООН не подтвердил информацию о планах страны на перекрытие Ормузского пролива. Он подчеркнул, что Исламская Республика не будет этого делать.

Иран не намерен перекрывать Ормузский пролив. Такое заявление сделал постоянный представитель Исламской Республики в Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани.

Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив"

– постпред ИРИ в ООН

В четверг новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил со своим первым в истории посланием. В своей речи он подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться под блокадой Исламской Республики. Он объяснил, что это рычаг в противостоянии с Соединенными Штатами и Израилем.