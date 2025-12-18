Туристический налог отменили в Анапе еще на полгода

В Анапе в первой половине 2026 года не будет взиматься туристический налог. Отмена налога направлена на поддержку местного бизнеса, пострадавшего от последствий разлива мазута.

В Анапе отмена туристического налога продлена до 30 июня, эту меру единогласно одобрили местные депутаты на сессии городского Совета.

Продление отмены налога направлено на поддержку санаторно-курортных и гостиничных объектов города, пострадавших из-за последствий разлива мазута в Керченском проливе прошлой зимой.

Летом 2025 года все пляжи Анапы были закрыты, пока неизвестно, можно ли будет купаться в Анапе летом 2026 года.