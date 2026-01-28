Москва призвала Вашингтон и Тегеран к сдержанности

Пресс-секретарь президента РФ выразил мнение Кремля о том, что США и Ирану следует отказаться от силовых методов решения конфликта.

Россия настойчиво призывает своих коллег из США и Ирана к сдержанности и отказу от применения силы, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами, комментируя растущую напряженность вокруг ирано-американских отношений.

"Мы по-прежнему призываем все стороны сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что в противном случае эти действия вызовут хаос в регионе и приведут к "очень опасным последствиям".

Напомним, ранее стало известно о том, что по данным источников, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанести удар по территории Ирана в ближайшее время.

Россия беспокоится за Иран

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Москва стремится снизить риски для своего стратегического партнера – Тегерана.

"Если начнется боестолкновение с СГА, то партнер России Исламская Республика Иран окажется в состоянии войны. Анализ военной мощи, которую Соединенные Штаты сконцентрировали на Ближнем Востоке, показывает, что это серьезная сила, к которой присоединятся Израиль и Британия, уже перебросившая в регионе свою авиацию. Вполне возможно, что если Дональд Трамп решит атаковать Иран, для Ирана последствия будут тяжелыми", - прежде всего сказал он.

"Поскольку Иран для России – важный партнер на Ближнем Востоке, то даже не изменение режима в Иране, а серьезный ущерб для иранской экономики в целом отрицательно скажется на роли и месте России на Ближнем Востоке. Разумеется, в практической плоскости Россия никак не может содействовать снижению эскалации между США и Ираном, но призывает стороны не переходить грань, за которой начнется война", - сообщил Владимир Сажин.