Венгрия на стороне народа Грузии – Сийярто

Глава венгерского внешнеполитического ведомства раскритиковал Брюссель и заявил о том, что Будапешт полностью разделяет стремление Тбилиси вести патриотическую политику в стране.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал безумием то, что Европейский союз считает демократию в Грузии под угрозой.
Он подчеркнул, что Венгрия полностью разделяет стремление грузинского народа к управлению страной в патриотическом ключе.
"Это безумие, что если патриотическая партия побеждает на выборах в стране, то ЕС считает, что демократия находится под угрозой. Мы ценим вашу патриотическую политику"
– Петер Сийярто
Также он сообщил о том, что в конце текущей недели состоится визит грузинских премьер-министра Ираклия Кобахидзе и министра иностранных дел Маки Бочоришвили в Будапешт.
"Грузия может рассчитывать на нас во всем"
– Петер Сийярто