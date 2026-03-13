Вестник Кавказа

Венгрия на стороне народа Грузии – Сийярто

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава венгерского внешнеполитического ведомства раскритиковал Брюссель и заявил о том, что Будапешт полностью разделяет стремление Тбилиси вести патриотическую политику в стране.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал безумием то, что Европейский союз считает демократию в Грузии под угрозой.

Он подчеркнул, что Венгрия полностью разделяет стремление грузинского народа к управлению страной в патриотическом ключе.

"Это безумие, что если патриотическая партия побеждает на выборах в стране, то ЕС считает, что демократия находится под угрозой. Мы ценим вашу патриотическую политику"

– Петер Сийярто

Также он сообщил о том, что в конце текущей недели состоится визит грузинских премьер-министра Ираклия Кобахидзе и министра иностранных дел Маки Бочоришвили в Будапешт.

"Грузия может рассчитывать на нас во всем"

– Петер Сийярто

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.