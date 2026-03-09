Глава венгерского внешнеполитического ведомства дал совет Брюсселю последовать примеру США и ослабить рестрикции против российской нефти.

Европейскому союзу следует взять пример с Соединенных Штатов и временно ослабить санкции против нефти из РФ, такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что нефти из России следует вернуться на европейский рынок, поскольку российские энергоносители необходимы в связи с кризисом на Ближнем Востоке.

"Санкции против российской нефти должны быть сняты, российским энергоносителям должно быть разрешено вернуться на европейский рынок. К сожалению, Брюссель пока не предпринял этот шаг"

– Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии также призвал Брюссель действовать в собственных интересах, не опираясь на стороннее мнение, именно по этой причине следует изменить нынешнюю риторику в отношении антироссийских санкций.