Посол РФ в Британии заявил о ежедневных контактах Москвы и Тегерана

Андрей Келин сообщил об интенсивных контактах между Россией и Ираном, подчеркнув, что страны не являются военными союзниками.
Россия поддерживает ежедневные контакты с Ираном по различным направлениям сотрудничества, сообщил диппредставитель РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Мы не являемся союзниками в военной сфере, но у нас есть стратегическое партнерство, мы ведем множество контактов в различных сферах. Насколько я понимаю, мы связываемся с Ираном ежедневно в различных областях"
– Андрей Келин
Отметим, что лидер России Владимир Путин за последнее время дважды общался по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. 10 марта глава российского МИД Сергей Лавров беседовал с главой дипведомства ИРИ Аббасом Аракчи.