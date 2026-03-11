Вестник Кавказа

Стартовали межведомственные консультации "Росатома" и МАГАТЭ

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В музее "Атом" начали работу консультации Международного агентства по атомной энергетике и "Росатома" под руководством Рафаэля Гросси и Алексея Лихачева.

Делегации МАГАТЭ и "Росатома" начали работу в рамках межведомственных консультаций, сообщила пресс-служба компании "Росатом".

Уточняется, что делегации встретились в Москве в музее "Атом" на ВДНХ.

"В музее "Атом" начались межведомственные консультации между Российской Федерацией и МАГАТЭ"

– пресс-служба "Росатом"

Российскую делегацию возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, а МАГАТЭ представил его глава Рафаэль Гросси, прибывший в Россию накануне.

В сегодняшней работе примут участие также представители МИД РФ, Минобороны России, Росгвардии и Ростехнадзора, уточнили в пресс-службе.

Напомним, накануне состоялась личная встреча Лихачева и Гросси, в ходе которой стороны обсудили обеспечение режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире.

Также сегодня генеральный директор МАГАТЭ встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

