Стартовали межведомственные консультации "Росатома" и МАГАТЭ

Делегации МАГАТЭ и "Росатома" начали работу в рамках межведомственных консультаций, сообщила пресс-служба компании "Росатом".
Уточняется, что делегации встретились в Москве в музее "Атом" на ВДНХ.
"В музее "Атом" начались межведомственные консультации между Российской Федерацией и МАГАТЭ"
– пресс-служба "Росатом"
Российскую делегацию возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, а МАГАТЭ представил его глава Рафаэль Гросси, прибывший в Россию накануне.
В сегодняшней работе примут участие также представители МИД РФ, Минобороны России, Росгвардии и Ростехнадзора, уточнили в пресс-службе.
Напомним, накануне состоялась личная встреча Лихачева и Гросси, в ходе которой стороны обсудили обеспечение режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире.
Также сегодня генеральный директор МАГАТЭ встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.