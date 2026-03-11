Цена азербайджанской нефти Azeri Light превысила $105 за баррель

Котировки азербайджанской нефти марки Azeri Light пробили отметку в $105. Одновременно с этим глобальные биржи отмечают повсеместное удорожание ключевых энергоносителей.

Цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light прибавила $10,15 и зафиксировалась на уровне $105,58, сообщил информированный источник агентства Report.

Экспортные партии из турецкого терминала Джейхан на базисе FOB аналогично подорожали почти на 11% до $101,63. До нынешнего резкого скачка этот индикатор держался на отметке $95,43. Схожая тенденция к росту захватила и международные торговые площадки. Майские контракты на эталонную смесь Brent на лондонской бирже ICE достигли $100,66. Тем временем нью-йоркская товарная биржа отчиталась о росте апрельских фьючерсов 2026 года на американскую марку WTI до $95,44.

Текущие биржевые показатели заметно превосходят ожидания правительства Азербайджана при формировании бюджета на этот год с заложенной базовой ценой в $65. В исторической перспективе сорт Azeri Light переживал как рекордный взлет до $149,66 летом 2008 года, так и глубочайшее падение до $15,81 весной 2020 года. Базовым активом для добычи углеводородов в республике продолжает выступать группа месторождений Азери-Чираг-Гюнешли с участием Госнефтекомпании на уровне 31,65%.