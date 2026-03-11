Главным направлением для отдыха россиян в апреле стал Египет

В середине весны на фоне ситуации на Ближнем Востоке главным направлением для отдыха стал Египет, рассказали в АТОР.

Египет в связи с ситуацией на Ближнем Востоке оказался самым популярным у российских туристов направлением для отдыха в апреле, поделился вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Лидером спроса после фактического закрытия Ближнего Востока стал Египет. Египет – это наиболее доступное по цене и обеспеченное перевозкой направление, где в апреле — идеальный сезон"

– Артур Мурадян

Страны Персидского залива недоступны для отдыха из-за конфликта США и Израиля с Ираном, в связи с чем те, кто собирался отдохнуть на море весной, переориентируются на другие направления.

Мурадян отметил, что часть спроса перейдет на Юго-Восточную Азию, прежде всего на Таиланд и Вьетнам, где в апреле подходящая погода.

Тур в Египет на двоих можно приобрести по цене от 130 тыс рублей, в Таиланд – от 210 тыс рублей, во Вьетнаме – от 180 тыс рублей.

Кроме того, часть туристов может выбрать Анталью, где в конце апреля начинается пляжный сезон, отдых в Турции обойдется в 130-140 тыс рублей, поделился вице-президент АТОР, передает РИА Новости.