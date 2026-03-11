Таиланд готов покупать сырую нефть у России

Власти Таиланда заявили о готовности к старту переговоров с российской стороной – после смягчения американских санкций Бангкок хочет закупать нефть у России.

Российскую сырую нефть желает закупать Таиланд, власти которого сообщили о готовности к переговорам. Соответствующее заявление сделал заместитель премьер-министра королевства Пхипхат Ратчакитпракан.

"Есть хорошая новость: из заявления США стало известно, что США прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти"

– Пхипхат Ратчакитпракан

По его словам, с инициативой о старте переговоров выступит Минэнерго страны.

Вице-премьер пояснил, что в данный момент запасов сырой нефти у Таиланда достаточно для переработки на НПЗ на почти стодневный срок.

Он напомнил, что поставки "черного золота" из стран Персидского залива занимают примерно 50% от общего нефтяного импорта, так что сейчас, в условиях эскалации ситуации на Ближнем Востоке, страна может лишиться порядка половины привычного объема нефти. Поэтому Бангкок активно ищет новые источники.