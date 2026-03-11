В НАТО сообщили, что альянс не участвует в войне против Ирана

Силы НАТО не принимают участия в войне против Ирана, об этом сообщил глава Военного комитета альянса. Он не смог назвать возможные сроки окончания конфликта, так как НАТО не обладает глубиной анализа по ситуации.

Североатлантический альянс не участвует в войне на Ближнем Востоке, заявил глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Адмирал не стал давать прогнозом о возможной длительности конфликта США и Израиля против Ирана.

"Посмотрим, как США и Израиль оценят достигнутые на поле боя результаты. НАТО не участвует в военных операциях, и мы не обладаем такой же глубиной анализа конкретной ситуации, как они"

– Драгоне

Он назвал обеспечение безопасности в Ормузском проливе выполнимой, но крайне сложной задачей в текущих условиях.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте также отвергал наличие планов у альянса по участию в военной кампании против исламской республики.