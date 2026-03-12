Посол Китая поблагодарила Баку за помощь в эвакуации граждан КНР из Ирана

Китайский посол в Азербайджане Лу Мэй выразила благодарность правительству АР за помощь, оказанную при эвакуации граждан Китая из Ирана.

Сегодня посол КНР в Баку Лу Мэй поблагодарила власти Азербайджана, оказавшие помощь в ходе эвакуации китайских граждан из Ирана, соответствующее заявление она сделала сегодня на брифинге.

Китайский дипломат обратила особое внимание на то, что с самого начала американо-израильской операции против Ирана правительство Азербайджана активно помогало гражданам КНР эвакуироваться из Исламской Республики.

По словам Лу Мэй, в общей сложности благодаря властям Азербайджана границу АР и ИРИ в пункте пропуска Астара успешно пересекли свыше 600 граждан Китая.

Глава китайской дипмиссии в Азербайджане пояснила, что текущие события в очередной раз подтвердили существующий высокий уровень политического доверия, установившегося между Баку и Пекином.

"В этой связи выражаю глубочайшую благодарность правительству Азербайджана за оказанную помощь и всестороннюю поддержку"

– Лу Мэй

Дипломат также обратила внимание на бурное развитие отношений между Азербайджаном и Китаем в текущем году. Она напомнила о визите главы МИД АР Джейхуна Байрамова в Китай, в ходе которого состоялись его переговоры с китайским коллегой, в ходе которых Ван И подчеркнул следующее: при любой международной обстановке Пекин стремится развивать стратегические отношения с Баку.

Напомним, резкая эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В ответ Исламская Республика ударила по Израилю, объектами для ее атак стали и американские объекты в странах региона. Кроме того, две ракеты были нейтрализованы над Турцией, а на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана совершили налет два беспилотника.