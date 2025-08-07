Вестник Кавказа

Хамзат Чимаев встретится с Шоном Стриклендом в Нью-Джерси

Нью-Джерси примет бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда. Чимаев попытается отстоять пояс в среднем весе.

Хамзат Чимаев проведет защиту титула в поединке против Шона Стрикленда в рамках турнира UFC 328, передает пресс-служба промоушена. 

Площадкой для боя, который состоится 9 мая, станет Нью-Джерси. 

Отметим, что для уроженца Чечни Чимаева, который выступает за ОАЭ, предстоящий поединок станет первой защитой пояса в среднем весе, который был добыт в прошлом году. 

31-летний Чимаев идет по карьерному пути без поражений, имея за плечами 15 побед, 9 из которых добыты в рамках UFC. Стрикленд одержал в два раза больше побед, при этом он 7 раз уступал оппонентам в октагоне.

