Чимаев захотел стать чемпионом UFC сразу в трех весовых категориях

Хамзат Чимаев допустил борьбу за титул в разных весовых категориях. Он выступает в среднем весе, но намерен завоевать титулы в полусреднем и полутяжелом весах.

Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев допустил переходы в другие весовые категории. Он отметил, что не собирается ограничиваться титульным боем в среднем весе.

Спортсмен отметил, что ему интересен титульный поединок в полусреднем весе против действующего обладателя пояса в той категории Джека Делла Маддалены.

Помимо этого, Чимаев не исключил и подъема. Боец добавил, что подрался бы с действующим чемпионом промоушена в полусредней весовой категории Магомедом Анкалаевым.

Стоит добавить, что 16 августа чеченцу впервые в спортивной карьере предстоит сразиться за чемпионский титул UFC. На турнире в Чикаго он сразится против Дрикуса дю Плесси.