Вестник Кавказа

Чимаев захотел стать чемпионом UFC сразу в трех весовых категориях

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хамзат Чимаев допустил борьбу за титул в разных весовых категориях. Он выступает в среднем весе, но намерен завоевать титулы в полусреднем и полутяжелом весах.

Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев допустил переходы в другие весовые категории. Он отметил, что не собирается ограничиваться титульным боем в среднем весе.

Спортсмен отметил, что ему интересен титульный поединок в полусреднем весе против действующего обладателя пояса в той категории Джека Делла Маддалены.

Помимо этого, Чимаев не исключил и подъема. Боец добавил, что подрался бы с действующим чемпионом промоушена в полусредней весовой категории Магомедом Анкалаевым.

Стоит добавить, что 16 августа чеченцу впервые в спортивной карьере предстоит сразиться за чемпионский титул UFC. На турнире в Чикаго он сразится против Дрикуса дю Плесси.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
675 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.