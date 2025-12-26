FIS предоставил нейтральные статусы еще семи спортсменам из России

Право участвовать в международных соревнованиях получили еще семь россиян. В их число вошли четыре фристайлиста и три сноубордиста.

Семь российских спортсменов получили от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральные статусы, которые необходимы для участия в соревнованиях. Об этом рассказали 2 января в самой федерации.

Нейтральные статусы предоставлены сноубордистам Ярославу Ленчевскому, Варваре Романовой и Полине Каримовой, а также фристайлистам Владимиру Иванову, Александру Терешкину, Тимофею Бралгину и Александре Глазковой.

Ранее нейтральные статусы от FIS получили более чем 20 россиянам. Среди них два лыжника, восемь фристайлистов, пять горнолыжников, три сноубордиста, три прыгуна на лыжах с трамплина и один двоеборец.