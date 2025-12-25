РФС хочет еще раз оспорить отстранение от международных турниров в CAS

РФС рассматривает возможность повторного обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу допуска команд на международные соревнования. Об этом поведал генсек РФС Максим Митрофанов.
"Будем координировать свою позицию с Олимпийским комитетом России, с Генеральной прокуратурой. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе со второй судебной попыткой восстановления нас в правах"
– генсек организации
Он добавил, что РФС полагает, что все и так уже считают восстановление России в международных соревнованиях, в том числе в футболе, правильным и логичным решением, передает ТАСС.
"Мы все равно к этому придем, наше отсутствие вредит развитию спорта, в частности футбола, не только в России, но и в Европе"
– Максим Митрофанов
На прошлой неделе ФИФА опубликовала последний в этом году рейтинг национальных сборных, согласно которому Россия располагается в нем на 33-й строчке.