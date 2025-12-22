Сборная России по футболу может сыграть с Китаем и Венгрией

РФС обсуждает с футбольными федерациями Китая и Венгрии возможность проведения товарищеских матчей. Предыдущим соперником российской команды была сборная Чили.

Российский футбольный союз (РФС) продолжает вести переговоры о проведении товарищеских матчей с Китаем и Венгрии. Об этом поведал генсек РФС Максим Митрофанов.

Он подчеркнул, что стороны пока не могут достигнуть договоренностей об этих встречах.

"Не могу согласиться с формулировкой "оставили идею". Это не самоцель. Мы обсуждаем проведение матча с коллегами, в том числе с Венгерской федерацией футбола и коллегами из Китая, по разным причинам пока не получается провести игры"

– Максим Митрофанов

Он объяснил, что стороны либо не совпадают в календарях, либо каждая из стран уже нашла себе соперников.

"Но контакт сохраняется. Нет смысла вести переговоры о матче с кем-то одним, можно ведь ни с кем не договориться"

– генсек РФС

Напомним, свой последний на данный момент матч сборная России по футболу провела в ноябре с командой Чили. Победу со счетом 2:0 одержала чилийская команда.