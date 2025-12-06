Россия завершила 2025 год на 33-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная Испании занимает первое место по итогам заключительного в этом году рейтинга ФИФА. Россия заканчивает год на 33-м месте.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг национальных сборных, согласно которому Россия завершила 2025 год на 33-й строчке.

Лидерство сохранила за собой сборная Испания. В топ-3 вместе с действующими чемпионами Европы оказались Аргентина и Франция. Места с 4-е по 10-е занимают Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия, Хорватия.

Сборная Ирана по-прежнему располагается на 20-й строчке. Турция находится на 25-м месте, Грузия – на 73-м, Армения – на 106-м, Казахстан – на 114-м, Азербайджан – на 127-м, Туркменистан – на 137-м.