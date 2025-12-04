Жеребьевка финальной части ЧМ-2026 прошла в США

В столице Соединенных Штатов завершилась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. На данный момент участие в турнире обеспечили себе 42 сборные, еще 6 участников определятся по итогам стыковых матчей.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель стыков в европейском пути D.

Группа B: Канада, Катар, Швейцария, победитель стыков в европейском пути A.

Группа С: Бразилия, Гаити, Марокко, Шотландия.

Группа D: Австралия, Парагвай, США, победитель стыков в европейском пути С.

Группа E: Германия, Кот-д’Ивуар, Кюрасао, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Тунис, Япония, победитель стыков в европейском пути B.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Норвегия, Сенегал, Франция, победитель межконтинентальных стыков № 2.

Группа J: Австрия, Алжир, Аргентина, Иордания.

Группа K: Колумбия, Португалия, Узбекистан, победитель межконтинентальных стыков № 1.

Группа L: Англия, Гана, Панама, Хорватия.

В европейском отборе путевки на турнир разыграют:

Путь A: Босния и Герцеговина, Италия, Северная Ирландия, Уэльc.

Путь B: Албания, Польша, Украина, Швеция.

Путь C: Косово, Румыния, Словакия, Турция.

Путь D: Дания, Ирландия, Северная Македония, Чехия.

В межконтинентальных стыках борьбу за участие в ЧМ-2026 будут вести:

Путь №1: ДР Конго, Новая Каледония и Ямайка.

Путь №2: Боливия, Ирак, Суринам.

Напомним, стадия плей-офф на ЧМ-2026 стартует с 1/16 финала. В ней примут участие по две сильнейшие команды от каждой группы и восемь лучших сборных, которые займут третьи места.