Ильхам Алиев приехал в США

Уточняется, что Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон по приглашению главы США Дональда Трампа. На объединенной военной авиабазе Эндрюс президента встретили официальные лица.

Основным пунктом в повестке рабочего визита главы АР в США станет участие в первом заседании Совета мира по Газе.

Напомним, в январе текущего года президент Азербайджана подписал устав Совета на Всемирном экономическом форуме в Давосе совместно с представителями 19 стран.

Совет мира был учрежден на основе соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС для стабилизации ситуации в секторе Газа.