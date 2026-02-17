Ильхам Алиев приехал в США

Азербайджанский президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты, сообщили на его официальном сайте.
Уточняется, что Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон по приглашению главы США Дональда Трампа. На объединенной военной авиабазе Эндрюс президента встретили официальные лица.
Основным пунктом в повестке рабочего визита главы АР в США станет участие в первом заседании Совета мира по Газе.
"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки находится с рабочим визитом в этой стране для участия в первом заседании Совета мира"
– сайт президента Ильхама Алиева
Напомним, в январе текущего года президент Азербайджана подписал устав Совета на Всемирном экономическом форуме в Давосе совместно с представителями 19 стран.
Совет мира был учрежден на основе соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС для стабилизации ситуации в секторе Газа.