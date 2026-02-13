Вопросы сотрудничества обсудили премьер Армении и эмиссар ЕС

Никол Пашинян провел встречу с эмиссаром Евросоюза. Стороны обсудили ряд важных тем, включая текущие программы сотрудничества Армения-ЕС.

В Ереване прошла встреча премьер-министра Армении Никоал Пашиняна и делегации во главе с гендиректором Еврокомиссии по переговорам о соседстве и расширении Герта Яна Купмана. Об этом пишут 17 февраля армянские СМИ.

В ходе переговоров глава правительства РА отметил важность последовательного углубления сотрудничества с Евросоюзом. Он высоко оценил последовательную поддержку ЕС в процессе укрепления демократических институтов, верховенства закона, экономического развития и реформ системы госуправления в республике.

В свою очередь, Купман сообщил о готовности Еврокомиссии продолжать поддерживать проводимые в Армении реформ и оценил прогресс, достигнутой в направлении расширения партнерства ЕС-Армения. Он отметил важность развития сотрудничества в сферах экономической устойчивости, цифровизации и развития инфраструктур.

В ходе встречи обсуждались текущие программы сотрудничества Армения–ЕС, а также будущие инициативы, направленные на расширение экономических возможностей, улучшение инвестиционной среды и укрепление региональной стабильности.

Кроме того, Пашинян и эмиссар поговорили о региональных событиях и мирной повестке, подтвердив настрой на продолжение тесного сотрудничества.