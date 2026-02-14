Кабардино-Балкария открыла Год единства народов России

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике сегодня прошла церемония торжественного открытия Года единства народов России, в ходе которого прошли главные выставки творчества мастеров народных ремесел республики.

В столице Кабардино-Балкарии (КБР) Нальчике сегодня торжественно открылся Год единства народов России, гости и жители на нем смогли увидеть концерт мастеров искусств и все разнообразие традиционных национальных блюд республики, сообщил глава региона Казбек Коков.

Официальная церемонию открытия принимал Государственный музыкальный театр Нальчика: на организованной здесь большой экспозиции, показали народные ремесла республики, предметы искусства народных мастеров региона, и, конечно, блюда национальной кухни, выставку которых развернули национальные культурные центры региона, передает ТАСС.

"Народы нашей большой страны имели возможность сохранять свои уникальные традиции, родные языки, обычаи, жили в дружбе и согласии, делились горестями и радостью, помогали друг другу в тяжелые времена, вместе давали отпор врагам. Это сегодня лежит в основе общероссийской гражданской идентичности"

- Казбек Коков

Открытие Года единства народов России украсили выступления известных кабардино-балкарских исполнителей и танцевальных коллективов, добавил глава региона.