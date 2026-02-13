Израиль требует от ХАМАС сдать все оружие

Разоружение ХАМАС должно включать стрелковое оружие, автоматы – главное оружие радикалов, заявил Нетаньяху.

Разоружении радикального палестинского движения ХАМАС должно быть полным и включать стрелковое оружие – автоматы АК-47, такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израильские премьер, выступая на встрече с главами еврейских организаций в США, напомнил, что переход к новому этапу требует полного разоружения движения и демилитаризации Газы.

"В Газе почти нет тяжелого вооружения. Там нет артиллерии, там нет танков, нет ничего. Единственное оружие, которое и причиняет основной ущерб, называется АК-47. <...> Именно это они использовали во время резни 7 октября (2023 года). <...> 60 тысяч штук"

– Биньямин Нетаньяху

Он отметил, что радикалы должны сдать как РПГ и ракеты, так и автоматы, которые Нетаньяху назвал главным оружием ХАМАС.

Также израильские премьер обозначил проблему существования в секторе Газа подземных тоннелей, они должны быть уничтожены.

"Мы демонтировали около 150 км туннелей из 500 км, нам нужно завершить работу"

– Биньямин Нетаньяху

Разоружение может пойти простым, мирным путем, или сложным, когда Израиль применит силовое воздействие, предупредил премьер-министр еврейского государства.

"Мы надеемся, что это будет сделано простым путем, поскольку знаем, к каким разрушительным последствиям приводит война"

– Биньямин Нетаньяху