Режим ЧС ввели из-за отсутствия воды в ряде населенных пунктов Пятигорска

В Пятигорске объявили о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
Как отметил глава города Дмитрий Ворошилов, решение о введении режима ЧС было принято в связи с отключением воды в четырех населенных пунктах.
"На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение о введении ЧС муниципального уровня из-за отсутствия водоснабжения на протяжении более чем суток на территории поселков Энергетик, Нижнеподкумский, Средний Подкумок и станицы Константиновской городского округа города Пятигорска"
– Дмитрий Ворошилов
Частичное отключение водоснабжения произошло в городах Кавказских Минеральных Вод из-за аварии на магистральном водопроводе. Прокуратура Ставропольского края организовала проверку.