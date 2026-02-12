Вестник Кавказа

Режим ЧС ввели из-за отсутствия воды в ряде населенных пунктов Пятигорска

Причиной введения режима ЧС в Пятигорске стало отключение воды в нескольких населенных пунктах. Сложившуюся ситуацию обсудили на заседании городской комиссии по ЧС.

В Пятигорске объявили о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. 

Как отметил глава города Дмитрий Ворошилов, решение о введении режима ЧС было принято в связи с отключением воды в четырех населенных пунктах.

"На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение о введении ЧС муниципального уровня из-за отсутствия водоснабжения на протяжении более чем суток на территории поселков Энергетик, Нижнеподкумский, Средний Подкумок и станицы Константиновской городского округа города Пятигорска"

– Дмитрий Ворошилов

Частичное отключение водоснабжения произошло в городах Кавказских Минеральных Вод из-за аварии на магистральном водопроводе. Прокуратура Ставропольского края организовала проверку.

