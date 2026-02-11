Тысячи терминалов Starlink тайно направили США в Иран

Американская администрация закупила тысячи терминалов Starlink. Впоследствии эти утройства были тайно направлены в Иран.

Соединенные Штаты тайно направили в Иран примерно 6 тыс терминалов спутникового интернета Starlink. Об этом рассказали неназванные американские должностные лица.

По их данным, Госдепартамент приобрел около 6 тыс устройств, чтобы помочь противникам иранских властей обходить интернет-блокировки. Большая часть терминалов была куплена в январе.

Газета Wall Street Journal отмечает, что этой первый известный случай прямой отправки Starlink в Иран со стороны США.

Напомним, в конце прошлого года в Иране вспыхнули масштабные протестные акции в связи с девальвацией нацвалюты и высокой инфляцией. США отмечали, что могут оказать помощь протестующим.