Царукян заявил о своем превосходстве в UFC

Арман Царукян уверен в своем лидерстве в UFC в легком весе. По его словам, никто не может сейчас сместить его с этой позиции.

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян поделился своим мнением о том, кто может одолеть его в борьбе в лиге.

Он подчеркнул, что в настоящее время с этой задачей никто не справится.

"Кто может меня побороть? Прямо сейчас уже никто. В легком весе нет таких. Не о чем волноваться"

– Арман Царукян

Он добавил, что это мог бы сделать Ислам Махачев, однако он перешел в другую весовую категорию.

"Был Ислам Махачев, он поднялся в другую весовую категорию. Он не тратит энергию в борьбе, очень спокойный"

– боец смешанного стиля

Напомним, на сегодняшний день Царукян провел в MMA уже 26 поединков. На его счету 23 победы.