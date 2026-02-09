Вестник Кавказа

Генпрокурор России прибыл в Турцию

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Александр Гуцан прилетел в Турцию. В рамках визита у генпрокурора РФ запланирована встреча с местным коллегой.

Генеральный прокурор России Александр Гуцан начинает свой визит в Турцию. В рамках поездки он встретится с главами турецких профильных ведомства. В частности, руководитель российского надзорного ведомства проведет переговоры с турецким коллегой. Запланировано также подписание документов о развитии двустороннего сотрудничества.

В аэропорту Гуцана встретили временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов и генпрокурор при Верховном апелляционном суде Турции Мухсин Шентюрк.

Напомним, этой первая зарубежная поездка Гуцана в нынешнем году.

