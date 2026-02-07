Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял в совей резиденции в Баку делегацию Торговой палаты США, рассказа гостям о роли Азербайджана в современном меняющемся мире.

Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран, в том числе – десяти стран Евросоюза и одиннадцати стран-членов НАТО, что обусловливает для них нынешний статус страны как партнера, гораздо более значимого, чем когда-либо прежде, заявил сегодня на встрече с делегацией Торговой палаты США в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы соблюдаем и уважаем все взятые на себя обязательства и никогда не смешивали политическую повестку с бизнесом, и это также стало для нас хорошей возможностью расширить наше международное присутствие на мировом энергетическом рынке"

- Ильхам Алиев

Рассказал глава государства и о том, что в нынешнем быстро меняющемся мире расширяется и география международных отношений страны: Азербайджан подписал документы, соглашения и декларации о стратегическом партнерстве со многими странами, передает АЗЕРТАДЖ.

И хотя некоторые из них находятся между собой не в самых лучших отношениях, Азербайджан никогда не станет ареной противостояния – он будет пространством сотрудничества, - подчеркнул азербайджанский лидер.