Вице-президента США принял президент Армении

Президент Армении Ваагн Хачатрян сегодня в своем офисе в Ереване встретился с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, встреча прошла в рамках его официального визита в Армению, сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Глава армянского государства приветствовал визит вице-президента, подчеркнув, что он отражает высокий уровень двусторонних отношений между Арменией и США, передает Sputnik Армения.

В ходе встречи Ваагн Хачатрян особо отметил важность установления мира в регионе, отметив огромный вклад в мирный процесс президента США Дональда Трампа. В ходе встречи ее участники подчеркнули, что визиты такого уровня содействуют расширению сотрудничества и дальнейшему укреплению отношений между двумя странами.

Напомним, как мы сообщали ранее, сегодня в ходе встречи Джей Ди Вэнса с премьер-министром Армении Николом Пашиняном между Арменией и США было подписано соглашение в сфере развития мирного атома. Как заявил после встречи Никол Пашинян, это соглашение "откроет новую страницу в углубляющемся изо дня в день армяно-американском сотрудничестве энергетической отрасли".