Армения и США заключили соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике

Соединенные Штаты инвестируют в развитие ядерной энергетики Армении около $9 млрд согласно подписанному соглашению о сотрудничестве.

Между Арменией и США было подписано соглашение в сфере развития мирного атома в ходе встречи премьер-министра РА Никола Пашиняна с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, о чем заявил Никол Пашинян.

Он отметил, что данное соглашение "откроет новую страницу в углубляющемся изо дня в день армяно-американском сотрудничестве энергетической отрасли".

Кроме того, Вэнс сообщил о том, что Вашингтон направит в Армению с этой целью около $9 млрд.

"Речь идет о первоначальных инвестициях в размере $5 млрд, в дальнейшем — еще $4 млрд"

– Джей Ди Вэнс

По его словам, эти инвестиции помогут американским и армянским компаниям реализовывать свои будущие программы.