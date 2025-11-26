Грузинскому оппозиционеру грозит два года тюрьмы за неуважение к суду

Представителя грузинской оппозиции, лидера партии "Ахали" Нику Мелия снова будут судить за неуважение, проявленное им к суду.

Ника Мелия, лидер грузинской оппозиционной партии "Ахали", снова обвиняется в неуважении к суду, пишут грузинские СМИ.

Речь идет об инциденте, произошедшем 10 ноября прошлого года на заседании в Тбилисского городского суда. Тогда Мелия нанес словесное оскорбление судье. Теперь он может поплатиться за свою несдержанность двумя годами тюрьмы.

Стоит отметить, что в ходе заседания 10 ноября Мелия был приговорен к 1,5 годам тюрьмы по той же самой статье, за то, что 30 мая политик облил судью водой на слушаниях по уголовному делу о его неявке на заседание временной следственной комиссии парламента.