Вестник Кавказа

Россия пока не получила ответа о взносе в "Совет мира" – Дмитрий Песков

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кремль: Москва пока не получила ответа на свое предложение направить 1 млрд в "Совет мира" по Газе из замороженных российских активов.

РФ пока не получила ответ на предложение о финансовой поддержке, который будет заниматься восстановлением сектора Газа, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков . Согласно инициативе российского лидера Владимира Путина, новая структура могла быть профинансирована из замороженных российских активов. 

"Такое предложение действительно было высказано президентом России. Ответа мы пока не получили"

– Дмитрий Песков 

Напомним, что Совет мира создан президентом США Дональдом Трампом для руководства процессом восстановления сектора Газа. Как сообщали СМИ, лидер США будет обладать почти неограниченной властью в новой структуре и сохранит влияние даже после ухода из Белого дома.

