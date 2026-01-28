Кавелашвили рассказал об олимпийской гордости Грузии

Грузинский президент Михаил Кавелашвили, находящийся в настоящее время в Италии, объявил о гордости всего народа Грузии за своих олимпийцев, выступающих в эти дни в состязаниях по фигурному катанию.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили выступил с отдельным заявлением по участию грузинских спортсменов в стартовавшей накануне Зимней Олимпиаде в Италии – он подчеркнул, что вся республика гордится своими атлетами, выступающими сейчас в фигурном катании.

Напомним, что в пятницу Кавелашвили лично присутствовал на торжественной церемонии открытия Олимпиады в Милане, а также посетил первые соревнования в фигурном катании.

"Вся Грузия гордится тем, что наряду с такими большими и успешными странами развевается наш флаг, и мы очень надеемся, что на этих Олимпийских играх будет исторический результат"

– Михаил Кавелашвили

Также грузинский президент оценил выступления грузинских фигуристов как достаточно позитивные.

Кавелашвили поблагодарил Италию за высокий уровень организации и проведения Зимней Олимпиады.

Отметим, что сейчас в командном зачете грузинские фигуристы находятся на четвертом месте и могут претендовать на олимпийские медали.

В этом году Грузия привезла на Зимнюю Олимпиаду восемь человек – шестерых фигуристов и двоих горнолыжников.