Посольство призывает граждан США немедленно покинуть Иран

"Виртуальное" посольство США призывает граждан Америки незамедлительно уехать из Ирана или, по крайней мере, подготовить план экстренного отъезда.

Лицам с американским гражданством лучше срочно уехать из Ирана, такое сообщение распространила пресс-служба "виртуального" посольства США в ИРИ.

В нем говорится, что уезжать из Исламской Республики стоит по суше – в Армению или Турцию.

"Разработайте план ухода из Ирана, который не будет зависеть от помощи правительства США"

– посольство США в Иране

Помимо этого, в посольстве предупредили, что в скором времени в Иране могут начаться проблемы в работе интернета. Более того, граждане США, оставаясь в Иране, с высокой степенью вероятности могут быть задержаны, причем арестованы они могут быть даже за демонстрацию американского паспорта или связей с США.

В сообщении подчеркивается, что между США и Ираном нет дипломатических или консульских отношений.