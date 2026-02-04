Нетаньяху заявил о готовности нанести "очень тяжелый" удар по Ирану

Власти Израиля готовы к удару по Ирану, однако позиция США по этому вопросу остается пока неизвестной. Завтра в Омане пройдут переговоры между США и Ираном.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство готово к "очень тяжелому" удару по Ирану. Заявление было сделано по факту состоявшегося заседания Совбеза страны, на котором Нетаньяху подтвердил приверженность решительным действиям против Тегерана.

По данным израильских СМИ, власти страны не знают о решении Дональда Трампа по ситуации вокруг Ирана, при этом Тель-Авив и Вашингтон координируют свои действия.

Ранее в СМИ сообщалось о готовности Израиля к самостоятельной военной операции против Ирана. На такой шаг Тель-Авив может пойти в случае отказа Ирана пойти на уступки по ракетной и ядерной программам.