Иран не намерен идти на уступки по вопросам ракетной и ядерной программ

Власти ИРИ не намерены сворачивать свои ракетные и ядерные разработки, идя на уступки Западу, заявили в парламенте Ирана.

Тегеран не собирается отказываться от развития программы баллистических ракет и сворачивать ядерные разработки, заявил представитель Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрагим Резаи.

По словам Резаи, подобные вопросы до сих пор являются "красными линиями" для властей ИРИ. Переговоры будут бесперспективными при давлении извне на Тегеран по этим пунктам.

"Красные линии Ирана не изменились. Если американцы хотят участвовать в переговорах как и раньше, выдвигая такие требования, как нулевое обогащение, они обречены на провал"

– Ибрагим Резаи

Напомним, что в Омане завтра пройдут переговоры США и Ирана. Стороны попытаются достигнуть деэскалации напряженности последних дней путем дипломатии.