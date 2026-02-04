Вестник Кавказа

Иран не намерен идти на уступки по вопросам ракетной и ядерной программ

Иран не намерен идти на уступки по вопросам ракетной и ядерной программ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти ИРИ не намерены сворачивать свои ракетные и ядерные разработки, идя на уступки Западу, заявили в парламенте Ирана.

Тегеран не собирается отказываться от развития программы баллистических ракет и сворачивать ядерные разработки, заявил представитель Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрагим Резаи. 

По словам Резаи, подобные вопросы до сих пор являются "красными линиями" для властей ИРИ. Переговоры будут бесперспективными при давлении извне на Тегеран по этим пунктам. 

"Красные линии Ирана не изменились. Если американцы хотят участвовать в переговорах как и раньше, выдвигая такие требования, как нулевое обогащение, они обречены на провал"

– Ибрагим Резаи 

Напомним, что в Омане завтра пройдут переговоры США и Ирана. Стороны попытаются достигнуть деэскалации напряженности последних дней путем дипломатии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
825 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.