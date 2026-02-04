Иран впервые разместил под землей гиперзвуковые ракеты – СМИ

Армия Ирана начала военные приготовления на случай обострения ситуации с США и Израилем: военные разместили гиперзвуковые ракеты "Хорремшехр-4" в подземных пусковых установках.

Иранские ВС впервые разместили гиперзвуковые баллистические ракеты "Хорремшехр-4" в подземных бункерах, информирует Fars со ссылкой на источник в КСИР.

По данным источника, ракета способна разгоняться до 16 Махов вне атмосферы и около 8 Махов в атмосфере. Ракета может достигнуть территории Израиля за 10 минут, дальность полета составляет около 2 тыс км.

Отметим, что прошлым летом израильская армия нанесла удары по складам с "Хорремшехр-4". Власти Ирана впоследствии заявляли, что армия страны восстановила свой ракетный потенциал после атак.