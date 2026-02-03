Ильхам Алиев и Никол Пашинян награждены премией Зайеда "За человеческое братство"

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян награждены премией шейха Зайеда "За человеческое братство". Церемония проходит в Абу-Даби.
Ильхам Алиев и Никол Пашинян обменялись рукопожатием и выступили с речью. Лидер АР заявил, что Баку и Ереван учатся жить в мире, и этот процесс стремительно развивается.
"Мы учимся жить в мире — и могу сказать, что это особое чувство. Мы никогда не жили в мире с момента обретения независимости, и сейчас учимся очень быстро. Поэтому последние шесть месяцев после исторического саммита в Вашингтоне, организованного президентом США Дональдом Трампом, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к прочному и вечному миру"
– Ильхам Алиев
Пашинян заявил, что происходящее в Абу-Даби является историческим моментом.
"На протяжении последних почти 40 лет вы никогда не увидели бы слова "мир", "Армения" и "Азербайджан" рядом друг с другом. А если бы они и звучали вместе, это воспринималось бы как нечто невероятное. Потому то, что случилось в 2025 году и происходит сейчас, невероятно"
– Никол Пашинян
Премьер Армении также выразил благодарность народам двух стран, отметив, что Баку и Ереван сосредоточатся на построении будущего, отринув прошлое, которое не поддается изменениям.