Ильхам Алиев и Никол Пашинян награждены премией Зайеда "За человеческое братство"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава АР Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян награждены премией Зайеда за миротворческие усилия по нормализации ситуации между Баку и Ереваном.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян награждены премией шейха Зайеда "За человеческое братство". Церемония проходит в Абу-Даби. 

Ильхам Алиев и Никол Пашинян обменялись рукопожатием и выступили с речью. Лидер АР заявил, что Баку и Ереван учатся жить в мире, и этот процесс стремительно развивается. 

"Мы учимся жить в мире — и могу сказать, что это особое чувство. Мы никогда не жили в мире с момента обретения независимости, и сейчас учимся очень быстро. Поэтому последние шесть месяцев после исторического саммита в Вашингтоне, организованного президентом США Дональдом Трампом, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к прочному и вечному миру"

– Ильхам Алиев 

Пашинян заявил, что происходящее в Абу-Даби является историческим моментом. 

"На протяжении последних почти 40 лет вы никогда не увидели бы слова "мир", "Армения" и "Азербайджан" рядом друг с другом. А если бы они и звучали вместе, это воспринималось бы как нечто невероятное. Потому то, что случилось в 2025 году и происходит сейчас, невероятно"

– Никол Пашинян 

Премьер Армении также выразил благодарность народам двух стран, отметив, что Баку и Ереван сосредоточатся на построении будущего, отринув прошлое, которое не поддается изменениям.

